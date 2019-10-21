Президент Сербии возглавит "Бессмертный полк" в Белграде в 2020 году

БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Сербия не допустит ревизии истории Второй мировой войны, шествие "Бессмертный полк" в 2020 году в Белграде может стать самым массовым в мире после Москвы, заявил президент страны Александр Вучич.

Глава правительства России Дмитрий Медведев посетил в субботу Сербию, где принял участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также провел переговоры с руководством республики.

"Русский народ больше всех пострадал во Второй мировой войне. Все разговоры о том, чтобы пересмотреть ход истории, о каком-то ином подходе, пока есть решительный отпор от нас, тех, кто так сильно пострадал, а сербы один наиболее пострадавших европейских и мировых народов пропорционально своей численности, мы этого не позволим", - заявил глава государства в интервью агентству Sputnik.

По его словам, задача сербских властей – всегда показывать уважение к погибшим и живым борцам за свободу страны. Вучич отметил, что благодарен России за помощь в сохранении исторической памяти.

"Попытаемся 7 мая 2020 года провести здесь акцию "Бессмертный полк" с большим числом участников, хотя мы и так неплохо выступали раньше. Хочу, чтобы в следующем году во всем мире, включая города РФ, лишь в Москве было больше участников, чем у нас, и лично буду участвовать в шествии в Белграде. Хотел бы также, если меня пригласит президент Владимир Путин, снова пройти с портретом своего деда в Москве", - отметил сербский лидер.

Шествия "Бессмертного полка" прошли в мае 2019 года в Сербии в четвертый раз. В прошлом году акция при участии властей состоялась в шести городах, в этом году их было более десяти - Белград, Ниш, Нови-Сад, Кралево, Крушевац, Крагуевац и другие. Памятные марши также собрали тысячи человек в городах Требине, Баня-Лука и Восточное Сараево Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Там с фотографиями предков-освободителей прошли представители посольства РФ, члены ветеранских организаций, местные власти и граждане страны.