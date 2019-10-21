В НАСА заявили о необходимости международной поддержки для высадки на Луну

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. США потребуется значительная поддержка от других стран для высадки астронавтов на Луну, сообщил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн.

"По мере того, как мы будем двигаться вперед, нам понадобится настолько много международной поддержки, насколько это будет возможно", - сказал он на Международном астронавтическом конгрессе.

Брайденстайн добавил, что пока не решено, какие именно страны будут принимать участие в американском проекте и на каком уровне.

"Мы хотим быть плечом к плечу на Луне с нашими партнерами, которые уже с нами на МКС. И мы бы хотели расширить это сотрудничество", - добавил он.