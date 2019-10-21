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РИА Новости

В НАСА заявили о необходимости международной поддержки для высадки на Луну

21:58 21.10.2019 (обновлено: 22:05 21.10.2019)
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© AFP Photo/Stan Honda Здание вертикальной сборки НАСА
Здание вертикальной сборки НАСА
© AFP Photo/Stan Honda
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. США потребуется значительная поддержка от других стран для высадки астронавтов на Луну, сообщил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн.
"По мере того, как мы будем двигаться вперед, нам понадобится настолько много международной поддержки, насколько это будет возможно", - сказал он на Международном астронавтическом конгрессе.
Брайденстайн добавил, что пока не решено, какие именно страны будут принимать участие в американском проекте и на каком уровне.
"Мы хотим быть плечом к плечу на Луне с нашими партнерами, которые уже с нами на МКС. И мы бы хотели расширить это сотрудничество", - добавил он.
НАСА планирует после полувекового перерыва отправить астронавтов на Луну в 2024 году, а после 2028 года - создать на Луне постоянную базу, рассчитанную на 15 лет эксплуатации. Основываясь на опыте, полученном на Луне, НАСА планирует отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах. Ранее НАСА договорилось с "Роскосмосом" о совместной программе создания окололунной станции, но впоследствии Россия заявила, что ей отведена слишком малая роль, а у США сменились приоритеты.
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