Кремль назвал смену состава СПЧ ротацией

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента. Из состава СПЧ исключены занимавший должность зампредседателя совета Евгений Бобров, адвокат Павел Чиков, Игорь Шаблинский и Екатерина Шульман.