Кремль назвал смену состава СПЧ ротацией

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
"Это ротация", - цитирует Пескова радиостанция "Говорит Москва".
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента. Из состава СПЧ исключены занимавший должность зампредседателя совета Евгений Бобров, адвокат Павел Чиков, Игорь Шаблинский и Екатерина Шульман.
В состав СПЧ включены исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.