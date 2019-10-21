Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за нарушение ПДД

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом она написала в Facebook. По ее словам, не все штрафы отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод".
Ситуацию прокомментировали представители "Администратора московского парковочного пространства". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения, все штрафы выписаны по закону, и девушке следует обращаться в суд, если она не согласна с постановлениями.
Отмечается, что москвичке могли приходить штрафы не только за неоплату парковки, но и за превышение скорости и другие нарушения, о которых она не была осведомлена.
В пресс-службе заявили, что постановления направляются "Почтой России" по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД, поэтому для того, чтобы получать штрафы по новому адресу, автомобилистка должна была сообщить об его изменении в автоинспекцию.
Представители "Администратора московского парковочного пространства" также прокомментировали информацию о том, что штрафы не отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод". В пресс-службе отметили, что это могло произойти, так как для этого нужно указать не только номер водительского удостоверения, но и госномер автомобиля.
"Тем не менее, письма с уведомлениями о приостановке разрешения отправлялись автомобилистке именно по новому адресу, указанному ей при оформлении парковочного разрешения, однако все письма вернулись назад, так как автовладелица их не забрала", - уточнили в пресс-службе.
В учреждении подчеркнули, что сведения на порталах носят только информационный характер, официальный способ уведомления автовладельца о штрафе – это почтовое отправление.
"Мы всегда идем навстречу водителям, но и автомобилистам следует быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты. Сейчас парковочное разрешение автовладелицы действует, чтобы она не получала новых штрафов за неоплату парковки, несмотря на то, что другие неоплаченные штрафы являются основанием для его приостановления", - сказали в пресс-службе.