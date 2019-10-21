Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за нарушение ПДД

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом она написала в Facebook . По ее словам, не все штрафы отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод". Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом она написала в. По ее словам, не все штрафы отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод".

Ситуацию прокомментировали представители "Администратора московского парковочного пространства". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения, все штрафы выписаны по закону, и девушке следует обращаться в суд, если она не согласна с постановлениями.

Отмечается, что москвичке могли приходить штрафы не только за неоплату парковки, но и за превышение скорости и другие нарушения, о которых она не была осведомлена.

В пресс-службе заявили, что постановления направляются "Почтой России" по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД, поэтому для того, чтобы получать штрафы по новому адресу, автомобилистка должна была сообщить об его изменении в автоинспекцию.

Представители "Администратора московского парковочного пространства" также прокомментировали информацию о том, что штрафы не отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод". В пресс-службе отметили, что это могло произойти, так как для этого нужно указать не только номер водительского удостоверения, но и госномер автомобиля.

"Тем не менее, письма с уведомлениями о приостановке разрешения отправлялись автомобилистке именно по новому адресу, указанному ей при оформлении парковочного разрешения, однако все письма вернулись назад, так как автовладелица их не забрала", - уточнили в пресс-службе.

В учреждении подчеркнули, что сведения на порталах носят только информационный характер, официальный способ уведомления автовладельца о штрафе – это почтовое отправление.