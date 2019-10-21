Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T22:56Z
https://ria.ru/20191021/1560045662.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148637/30/1486373083_0:134:3008:1825_1036x0_80_0_0_3c33519d3d2c01bfb27cbf3f617c9590.jpg
РИА Новости

Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за нарушение ПДД

21:51 21.10.2019 (обновлено: 22:56 21.10.2019)
2576
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Об этом она написала в Facebook. По ее словам, не все штрафы отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод".
Ситуацию прокомментировали представители "Администратора московского парковочного пространства". Как рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения, все штрафы выписаны по закону, и девушке следует обращаться в суд, если она не согласна с постановлениями.
Отмечается, что москвичке могли приходить штрафы не только за неоплату парковки, но и за превышение скорости и другие нарушения, о которых она не была осведомлена.
Автомобили на парковке в Москве
16 сентября, 17:40РИА Новости
Московские власти объяснили, почему бесполезно закрывать номера автомобиля
В пресс-службе заявили, что постановления направляются "Почтой России" по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД, поэтому для того, чтобы получать штрафы по новому адресу, автомобилистка должна была сообщить об его изменении в автоинспекцию.
Представители "Администратора московского парковочного пространства" также прокомментировали информацию о том, что штрафы не отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод". В пресс-службе отметили, что это могло произойти, так как для этого нужно указать не только номер водительского удостоверения, но и госномер автомобиля.
"Тем не менее, письма с уведомлениями о приостановке разрешения отправлялись автомобилистке именно по новому адресу, указанному ей при оформлении парковочного разрешения, однако все письма вернулись назад, так как автовладелица их не забрала", - уточнили в пресс-службе.
Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Архивное фото
17 сентября, 03:03РИА Новости
Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
В учреждении подчеркнули, что сведения на порталах носят только информационный характер, официальный способ уведомления автовладельца о штрафе – это почтовое отправление.
"Мы всегда идем навстречу водителям, но и автомобилистам следует быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты. Сейчас парковочное разрешение автовладелицы действует, чтобы она не получала новых штрафов за неоплату парковки, несмотря на то, что другие неоплаченные штрафы являются основанием для его приостановления", - сказали в пресс-службе.
Водители оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения
27 августа, 13:39Радио Sputnik
СМИ: обжаловать штрафы за нарушение ПДД можно будет онлайн
13195188
Обсудить 2
Администратор московского парковочного пространстваГИБДД МВД РФМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Лента
новостей
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Прорыв дамбы в Красноярском крае
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния