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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ не считают, что весь Афон перешел на сторону патриарха Варфоломея

21:32 21.10.2019 (обновлено: 22:13 21.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГреция. Святая Гора Афон
Греция. Святая Гора Афон
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. События на Афоне в связи с визитом туда Константинопольского патриарха Варфоломея вовсе не означают, что во всех монастырях разделяют его убеждения по украинскому вопросу, заявил РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
По информации греческих СМИ, во время визита патриарха Константинопольского Варфоломея на гору Афон его встречали представители всех местных монастырей, а во время богослужения в монастыре Ксенофонт Варфоломей упомянул главу раскольничьей церкви Епифания как "митрополита Киевского и всей Украины". При этом сообщалось, что в совместном богослужении участвовали настоятели афонских монастырей Иверон, Ватопед, Симонопетра, Пантократор, Дионисиат, Хиландар, Ставроникита. После этого некоторые анонимные Telegram-каналы заявили о "поражении РПЦ" на Афоне.

"Настоятели монастырей встречали патриарха Варфоломея, поскольку находятся у него в подчинении, что закреплено в том числе и законодательством Греции. Однако протокольный факт встречи вовсе не означает, что все игумены афонских монастырей разделяют его убеждения", — сказал Якимчук.

По его мнению, об этом свидетельствует то, что сослужить патриарху Варфоломею, а следовательно, присутствовать при поминовении им Епифания "согласились только семеро из двадцати (игуменов. — Прим. ред.), то есть меньшинство".
Иверский монастырь на горе Афон
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Он отметил, что запретить Варфоломею поминать на Афоне того, кого он хочет, не может никто. Якимчук напомнил, что РПЦ принимала подчиненное положение Афона к Константинопольскому патриарху, когда год назад Святая гора также прекратила евхаристическое общение с Константинополем.
"Тогда эта мера вызвала определенное непонимание в среде верующих. События же последних дней подтвердили правильность решения", — заключил представитель ОВЦС.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" — раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАфон (полуостров)Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьГрецияУкраинаВ мире
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