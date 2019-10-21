Семью попавшей в больницу орловской девочки обокрали при покупке дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Семью 12-летней девочки-инвалида, попавшей в больницу в Орле, обворовали, когда они планировали приобрести дом, сообщило СУСК по региону в понедельник.

Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми. По данным правительства Орловской области, девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас оно стабилизировалось. Отмечается, что "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни" и пребывание в медучреждении для него стресс.

Многие СМИ назвали девочку "маугли", потому что она изъясняется звуками и якобы передвигается на четвереньках. Кроме того, СМИ написали, что мать девочки якобы страдает алкоголизмом, обращалась с дочерью жестоко, держала ее в клетке и сдавала в сексуальное рабство. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Поляков и СУСК объяснили состояние девочки врожденным генетическим заболеванием и опровергли жестокое обращение с ребенком.

"Установлено, что женщина имела намерение приобрести для проживания своей семьи другое жилье, расположенное в сельской местности с более развитой инфраструктурой. С этой целью она с тремя детьми прибыла в Дмитровский район к своим знакомым, где в отношении нее было совершено преступление – кража крупной суммы денежных средств, уголовное дело по данному факту находится в производстве органов полиции", - говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков рассказал РИА Новости, что мама девочки намеревалась сменить место жительства, потому что их прежний дом был без газа и слишком далеко от школы, она хотела переехать в район с доступной инфраструктурой. По информации омбудсмена, некая "случайная женщина" предложила вариант такого дома – в Дмитровском районе.

"Вечером мама с детьми приехали туда, и выяснилось, что это просто хибара. Естественно, жить там невозможно, но возвращаться было далеко, и они решили переночевать на месте, затопили печь, дети легли спать. А женщина, которая их привезла туда, предложила поужинать, достала бутылочку самодельного спиртного напитка. Наутро маму разбудили полицейские и люди из социальной защиты, после чего девочка и попала в больницу", - говорит омбудсмен, подчеркивая, что это он знает со слов самой женщины.

Он отметил, что женщина заявила о пропаже 50 тысяч рублей, она предполагает, что ее могли чем-то опоить.