Глава минобороны ФРГ предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, которая будет контролироваться международными силами при участии Москвы и Анкары, заявила она агентству Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, которая будет контролироваться международными силами при участии Москвы и Анкары, заявила она агентству dpa

По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".

"Вопрос о том, как может выглядеть это решение, заключается в создании контролируемой международными силами зоны безопасности при привлечении Турции и России с целью деэскалации ситуации, а также с целью продолжения борьбы против террора террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) и реального продолжения конституционного процесса (в Сирии), который только что начался", - приводит слова Крамп-Карренбауэр газета Sueddeutsche Zeitung

По словам Крамп-Карренбауэр, свое предложение она уже согласовала с канцлером Германии Ангелой Меркель, оно будет представлено на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, которая состоится в Брюсселе 24-25 октября.

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.