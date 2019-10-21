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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Нельзя говорить о единой позиции Афона по признанию ПЦУ, считает эксперт

21:14 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИверский монастырь на горе Афон
Иверский монастырь на горе Афон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Встречу Константинопольского патриарха Варфоломея на Афоне не стоит воспринимать как однозначную поддержку его действий по украинскому вопросу со стороны афонских монастырей, считает церковный историк Владислав Петрушко.
По информации греческих СМИ, во время визита патриарха Константинопольского Варфоломея на гору Афон его встречали представители всех афонских монастырей, а во время богослужения в монастыре Ксенофонт Варфоломей упомянул главу раскольничьей церкви Епифания как митрополита Киевского и всей Украины.
"Фанар (район в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха - ред.) достаточно жестко контролирует жизнь на Афоне. Патриарх Варфоломей по отношению к Афону – правящий архиерей. Монастыри должны выражать соответствующее отношение. Отсюда такая встреча. Многие просто не хотят портить отношения с Фанаром. Но я не думаю, что это следует воспринимать как принятие и однозначную поддержку действий Варфоломея. Это компромисс", - заявил РИА Новости Петрушко.
Он отметил, что тяжелее всего в таких условиях будет братии Пантелеимонова монастыря, поскольку там "имеет место стойкое неприятие ПЦУ, и вообще очень уважают владыку Онуфрия (главу каноничной Украинской православной церкви – ред.), а среди братии много его духовных чад".
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"Но нельзя говорить и о единой позиции Афона - она разная в разных монастырях: есть монастыри, где откровенная неприязнь к русским. Да и вообще среди значительной части греческого монашества распространены националистические взгляды", - отметил эксперт.
По его словам, Варфоломей раздражен оттого, что за год не добился признания "новой церкви" Украины какой-либо из поместных православных церквей, и действует по принципу "вода камень точит".
"Он пытается "запачкать" всех соучастием в его делах, связанных с признанием ПЦУ: архиепископа Иеронима (главу Элладской православной церкви - ред.) через сослужение с поминовением Епифания, теперь вот "афонцев". Сам Варфоломей поминает на службе того, кого считает необходимым, другие ему только сослужат. Вот если бы тот же Иероним сам на своей службе упомянул Епифания – это был бы сигнал", - подытожил Петрушко.
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