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РИА Новости

Движение в центре Москвы ограничат с 22 октября в связи с проведением марша

20:58 21.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Перекрытия и ограничения движения транспорта будут действовать в центре Москвы с 22 октября в связи с проведением марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади, сообщается на сайте мэра Москвы в понедельник.
"С 22 октября до 7 ноября в Тверском районе будут вводиться временные ограничения и перекрытия. Это связано с подготовкой и проведением торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 22, 24, 28 и 30 октября, а также 1 ноября с 14.00 до 20.00 будет полностью перекрыта площадь Васильевский спуск, 5 и 7 ноября с 06.00 до 13.00 нельзя будет проехать по улицам Ильинке — от Новой до Красной площади, Варварке — от Старой до Красной площади, а также по площади Васильевский Спуск. С 8 утра до полудня 7 ноября ограничат движение по одной полосе на Моховой улице от Большой Никитской улицы до Тверской.
Также добавляется, что с 11.00 до 14.30 7 ноября будет ограничено движение по одной полосе на улице Петровке от здания Большого театра до Театрального проезда.
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