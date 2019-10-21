Трамп заявил, что хотел предоставить свой отель для саммита G7 бесплатно

ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов был предоставить отель Trump National Doral Resort в Майами для проведения саммита "Большой семерки" бесплатно и не был заинтересован в получении выгоды.

"Я хотел сделать это бесплатно… Потерять пару миллиардов долларов – не вопрос, если ты богат, это не имеет значения", - сказал он, общаясь с журналистами в понедельник. Трамп также напомнил, что он отказался от этого предложения.

Ранее Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.