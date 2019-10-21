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РИА Новости

Трамп заявил, что хотел предоставить свой отель для саммита G7 бесплатно

20:43 21.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов был предоставить отель Trump National Doral Resort в Майами для проведения саммита "Большой семерки" бесплатно и не был заинтересован в получении выгоды.
"Я хотел сделать это бесплатно… Потерять пару миллиардов долларов – не вопрос, если ты богат, это не имеет значения", - сказал он, общаясь с журналистами в понедельник. Трамп также напомнил, что он отказался от этого предложения.
Ранее Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
До этого Белый дом сообщал, что саммит G7 пройдет 10-12 июня в Trump National Doral Resort в Майами. В пятницу, 18 октября, несколько влиятельных конгрессменов США представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.
Президент США Дональд Трамп
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G7Дональд ТрампСШАВ мире
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