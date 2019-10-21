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РИА Новости

СМИ рассказали о новой версии убийства депутата и ее семьи в Подмосковье

20:44 21.10.2019 (обновлено: 23:20 21.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Источник газеты "Известия" рассказал о новой версии убийства депутата Раменского района Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры, тела которых обнаружили в Подмосковье.
Сидорова занимала должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", деятельность которой, как утверждает собеседник издания, контролировал глава преступного сообщества Олег Медведев, известный как Шишкан.
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По словам источника, с помощью Сидоровой бизнесмен добился выделения заводу 4,5 миллиарда рублей от российской госкорпорации "ВЭБ.РФ". Большую часть этих средств забрали себе члены преступной группировки, а на развитие компании была потрачена лишь одна сотая от этой суммы.
Через некоторое время в "ВЭБ.РФ" стали интересоваться, как в компании потратили выделенные деньги. Как пишет издание, Сидорова стала угрожать Медведеву, что расскажет о его финансовых махинациях, если он не решит вопрос с госкорпорацией. После этого "авторитет" сказал личному водителю и участникам банды устранить Сидорову. В тот же вечер депутата и еще троих членов ее семьи убили и закопали в карьере в Подмосковье. Источник добавил, что на следующее утро Сидорова должна была присутствовать на важном совещании, однако не пришла на него. Спустя некоторое время около ее дома обнаружили следы крови от тел, которые тащили по земле.
По словам собеседника "Известий", под подозрение сразу попал Медведев, который, однако, отрицал свою вину и оказывал на следствие административное давление. В итоге в 2015 году расследование дела приостановили, к нему вернулись после того, как ФСБ поймала одного из членов преступного сообщества на другом преступлении. Этот участник группировки раскрыл обстоятельства убийства Сидоровой. Сейчас он проходит по делу как засекреченный свидетель.
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Депутат и члены ее семьи пропали из своего подмосковного коттеджа в феврале 2012 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека". По версии следствия, банда Шишкана убила Сидорову из-за отказа передать земельные участки.
В октябре сотрудники СК обнаружили в земле на глубине четырех метров останки погибших. По крайней мере двух из них убили выстрелами в голову.
Расследование этого и других преступлений, предположительно, совершенных группировкой Медведева, продолжается. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела, в том числе сам Шишкан.
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