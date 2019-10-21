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РИА Новости

Медведчук считает, что судебная реформа уничтожит Верховный суд Украины

20:42 21.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что судебная реформа направлена на ликвидацию и уничтожение Верховного суда Украины.
Ранее украинский парламент принял во втором чтении президентский законопроект о реформе судейского управления. Документ, в частности, предусматривает сокращение числа судей Верховного суда Украины вдвое - с 200 до 100, а также роспуск действующего состава Высшей квалификационного комиссии судей и сокращение числа ее членов с 16 до 12.

"Этот закон (судебная реформа - ред.) направлен на ликвидацию и уничтожение Верховного суда Украины. Сегодня в состав будущего Верховного суда Украины по узколобному видению команды должно входить до 100 человек, это может быть и 10, и 20, и 30, а не 200, как это есть сегодня, это свидетельство того, что нужно разобраться с определенными кандидатурами. Теми людьми, которые обрели этот самый высокий судебный статус в стране", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в понедельник.

По его мнению, этот "судебный статус предполагает, что люди, которые прошли многие комиссии, проверки, в течение года утверждались эти кандидатуры, естественно, достойны того высокого звания, вершить правосудие в Украине". "Оказывается, нет. Теперь будут вершить только те, которые заслуживают, чтобы они вершили то правосудие, которое будет называться правосудием имени Зеленского", - добавил оппозиционный депутат.
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