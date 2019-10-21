Медведчук считает, что судебная реформа уничтожит Верховный суд Украины

"Этот закон (судебная реформа - ред.) направлен на ликвидацию и уничтожение Верховного суда Украины. Сегодня в состав будущего Верховного суда Украины по узколобному видению команды должно входить до 100 человек, это может быть и 10, и 20, и 30, а не 200, как это есть сегодня, это свидетельство того, что нужно разобраться с определенными кандидатурами. Теми людьми, которые обрели этот самый высокий судебный статус в стране", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne в понедельник.