Омбудсмен и СК рассказали о семье попавшей в больницу девочки из Орла

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Следственные органы пока не нашли признаков халатности в действиях органов опеки Орловской области, где попала в больницу 12-летняя девочка, которую СМИ назвали "маугли", социальные службы работали с матерью и восемью детьми после того, как недавно скончался глава семьи, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Юлия Дорофеева.

Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми. По данным правительства Орловской области, девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас оно стабилизировалось. Отмечается, что "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни" и пребывание в медучреждении для него стресс.

Многие СМИ назвали девочку "маугли", потому что она изъясняется звуками и якобы передвигается на четвереньках. Кроме того, СМИ написали, что мать девочки якобы страдает алкоголизмом, обращалась с дочерью жестоко, держала ее в клетке и сдавала в сексуальное рабство.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Поляков рассказал РИА Новости, что семья никогда не нуждалась и не нуждается в деньгах. Они жили в частном доме, строили новый дом, вели хозяйство, продавали молоко и мясо, плюс ежемесячно получали более 80 тысяч рублей в качестве пособий и пенсии. Большое влияние в моральном плане на семью, отметил омбудсмен, оказала смерть отца от онкологии летом 2019 года.

Он отметил, что матери стало сложно со всем справляться. Социальные работники, по словам Полякова, убедили женщину накануне учебного года поместить пятерых детей в интернат, оставив при себе малышей 4 лет и 3,5 года и дочь-инвалида. Это было трехстороннее соглашение, а не изъятие детей, подчеркнул омбудсмен.

"Я общался с мамой долго, доверительно. Она сейчас в кризисном центре. Она очень сдержанна в поведении, конечно, смерть мужа оказала на нее влияние. Но я также общался и с ее детьми, младшие – просто ангелочки. Старшие - нормальные, адекватные, развитые, ничем не страдающие дети", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что на семью произвели большое впечатление публикации СМИ о том, что девочку якобы держали в клетке и насиловали, а мать страдает алкоголизмом.

"По реакции старшего сына, которому 16 лет, и реакции самой мамы – тут сплошное непонимание, величайшая обида. Наверное, в публикациях что-то не совсем точно отражено, а, может быть, и искажено. Соседи рассказали, что никогда не видели ее нетрезвой, также она никогда не состояла на учете в наркодиспансере", - рассказал он.

Дорофеева поделилась с РИА Новости, что семья находится в шоке от того, что им пришлось прочитать о себе в интернете.

"Нами получена информация о том, как агрессивно ведут себя средства массовой информации по отношению к этой семье. Предлагают деньги, начиная от 500 тысяч рублей до миллиона, чтобы мама подтвердила, что она злоупотребляла, за детьми не смотрела. И обещают ей после этого признания нанять адвоката с известным именем", - сказала Дорофеева, подчеркнув, что изложенные в СМИ факты не нашли своего отражения.

По словам собеседницы агентства, социальные службы поддерживали семью до и после смерти отца.