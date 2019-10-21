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РИА Новости

Омбудсмен и СК рассказали о семье попавшей в больницу девочки из Орла

20:41 21.10.2019
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© Fotolia / Tom WangКапельница в больнице
Капельница в больнице
© Fotolia / Tom Wang
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Следственные органы пока не нашли признаков халатности в действиях органов опеки Орловской области, где попала в больницу 12-летняя девочка, которую СМИ назвали "маугли", социальные службы работали с матерью и восемью детьми после того, как недавно скончался глава семьи, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Юлия Дорофеева.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми. По данным правительства Орловской области, девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас оно стабилизировалось. Отмечается, что "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни" и пребывание в медучреждении для него стресс.
Многие СМИ назвали девочку "маугли", потому что она изъясняется звуками и якобы передвигается на четвереньках. Кроме того, СМИ написали, что мать девочки якобы страдает алкоголизмом, обращалась с дочерью жестоко, держала ее в клетке и сдавала в сексуальное рабство.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Поляков рассказал РИА Новости, что семья никогда не нуждалась и не нуждается в деньгах. Они жили в частном доме, строили новый дом, вели хозяйство, продавали молоко и мясо, плюс ежемесячно получали более 80 тысяч рублей в качестве пособий и пенсии. Большое влияние в моральном плане на семью, отметил омбудсмен, оказала смерть отца от онкологии летом 2019 года.
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Он отметил, что матери стало сложно со всем справляться. Социальные работники, по словам Полякова, убедили женщину накануне учебного года поместить пятерых детей в интернат, оставив при себе малышей 4 лет и 3,5 года и дочь-инвалида. Это было трехстороннее соглашение, а не изъятие детей, подчеркнул омбудсмен.
"Я общался с мамой долго, доверительно. Она сейчас в кризисном центре. Она очень сдержанна в поведении, конечно, смерть мужа оказала на нее влияние. Но я также общался и с ее детьми, младшие – просто ангелочки. Старшие - нормальные, адекватные, развитые, ничем не страдающие дети", - подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что на семью произвели большое впечатление публикации СМИ о том, что девочку якобы держали в клетке и насиловали, а мать страдает алкоголизмом.
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"По реакции старшего сына, которому 16 лет, и реакции самой мамы – тут сплошное непонимание, величайшая обида. Наверное, в публикациях что-то не совсем точно отражено, а, может быть, и искажено. Соседи рассказали, что никогда не видели ее нетрезвой, также она никогда не состояла на учете в наркодиспансере", - рассказал он.
Дорофеева поделилась с РИА Новости, что семья находится в шоке от того, что им пришлось прочитать о себе в интернете.
"Нами получена информация о том, как агрессивно ведут себя средства массовой информации по отношению к этой семье. Предлагают деньги, начиная от 500 тысяч рублей до миллиона, чтобы мама подтвердила, что она злоупотребляла, за детьми не смотрела. И обещают ей после этого признания нанять адвоката с известным именем", - сказала Дорофеева, подчеркнув, что изложенные в СМИ факты не нашли своего отражения.
По словам собеседницы агентства, социальные службы поддерживали семью до и после смерти отца.
"Мы не видим халатности в действиях сотрудников органов системы профилактики", - заявила Дорофеева.
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