Кабмин Британии во вторник проведет обсуждение сделки по Brexit

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент проведет дебаты по предлагаемому правительством соглашению с ЕС о Brexit во вторник, сообщил лидер палаты общин Джейкоб Риз-Могг.

"Во вторник палата общин проведет обсуждение законопроекта о выходе из ЕС во втором чтении... Правительство планирует завершить процедуру рассмотрения палатой документа в четверг (24 октября)", - сказал Риз-Могг, выступая в парламенте.

Ранее в понедельник спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьером Борисом Джонсоном соглашения о Brexit. Спикер отметил, что соглашение уже рассматривалось парламентом двое суток назад, по нему были проведены трехчасовые дебаты и в данное время нет оснований полагать, что мнение палаты, не поддержавшей сделку в субботу, изменится. Кроме того, он заявил, что считает недопустимым со стороны правительства "бомбардировать" парламент одним и тем же документом, внося его на рассмотрение раз за разом без изменений.

Правительство Британии настаивает, что во вторник пройдет именно второе чтение по законопроекту (так как законопроект был внесен в субботу), и на этом этапе к документу не будут вноситься поправки. Вопрос перед парламентариями будет стоять прямой: одобрить сделку или нет. По итогам второго чтения пройдет голосование.

Если парламентарии поддержат сделку на этом этапе, то правительство, как ожидается, внесет так называемый "программный документ", в котором будет говориться о том, что сделка с ЕС является приоритетным законопроектом и утвердить ее в палате следует в ограниченный промежуток времени - до пятницы, с тем, чтобы документ стал законом 31 октября. В пятницу, 25 октября, палата общин заседать не будет.

Правительство опасается, что, если палата общин не поддержит документ во втором чтении, то Brexit будет перенесен на следующий год, а парламентарии начнут обсуждать возможность проведения повторного референдума и пути отмены решения о выходе из ЕС.

В последние дни премьер Джонсон приложил значительные усилия для того, чтобы заручиться поддержкой парламентариев. Как рассказал РИА Новости источник в Консервативной партии, по состоянию на вечер понедельника для утверждения сделки Джонсону не хватает голосов 7-10 парламентариев, при этом предложение правительства готовы поддержать некоторые лейбористы.

Удастся ли правительству осуществить планы и получить поддержку для сделки, станет ясно во вторник после начала работы палаты общин и решений спикера Джона Беркоу.

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена. Джонсон пообещал и попытался внести законопроект о сделке повторно в понедельник, но его планы нарушил спикер.