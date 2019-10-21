Facebook удалил четыре сети аккаунтов из Ирана и России

ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Компания Facebook заблокировала четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, в рамках борьбы с зарубежным влиянием, говорится в распространенном в понедельник заявлении организации.

"В рамках наших усилий по противодействию кампаниям по влиянию из-за рубежа этим утром мы удалили четыре отдельных сети учетных записей, страниц и групп в Facebook и Instagram… Три из них происходят из Ирана, одна - из России", - сказано в заявлении.

Целями этих сетей были США, Северная Африка и Латинская Америка, утверждает компания.