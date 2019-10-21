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РИА Новости

Сообщения о жестоком обращении с истощенной девочкой из Орла опровергли

20:20 21.10.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Семья 12-летней девочки в Орле, которую СМИ прозвали "маугли", любила ее и заботилась о ней, признаков жестокого обращения с ребенком не обнаружено, сообщили РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков и официальный представитель СУСК по региону Юлия Дорофеева.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми. По данным правительства Орловской области, девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас оно стабилизировалось. Отмечается, что "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни" и пребывание в медучреждении для него стресс.
Многие СМИ назвали девочку "маугли", потому что она изъясняется звуками и якобы передвигается на четвереньках. Кроме того, СМИ написали, что мать девочки якобы страдает алкоголизмом, обращалась с дочерью жестоко, держала ее в клетке и сдавала в сексуальное рабство.
Поляков рассказал, что в доме, где проживала девочка, не было найдено никакой клетки.
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"Соседи рассказали, что никогда не видели маму нетрезвой, также она никогда не состояла на учете в наркодиспансере. Что касается сексуального насилия - сделали экспертизу на сексуальное насилие над девочкой. Через два-три дня будут готовы результаты", - прокомментировал Поляков, добавив, что у ребенка имеется выпадение прямой кишки, но это может быть следствие болезни.
Дорофеева рассказала, что после того, как девочка попала в больницу, следственные органы начали проверку по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
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"А когда пошла волна о сексуальном рабстве и прочем со ссылкой на какие-то источники, мы вынуждены были возбудить уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность), чтобы задействовать более мощные ресурсы, все досконально проверить. Но мы опросили всех… картина совершенно другая складывается, нежели подают ее в СМИ", - прокомментировала Дорофеева.
Она подчеркнула – матери предлагали сдать дочь-инвалида в госучреждение, но та отказалась, сказав, что девочке нужна семья, которая ее любит.
"С уверенностью могу сказать – факты о совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки не нашли своего подтверждения… Ребенок находится в таком состоянии в силу того, что она инвалид с рождения, а не потому, что с ней жестоко обращались", - отметила Дорофеева.
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