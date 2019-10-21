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РИА Новости

"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса

20:15 21.10.2019 (обновлено: 21:04 21.10.2019)
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CC BY 4.0 / VoidWanderer / Antin Mukharsky, showman, at the Arsenal Book Festival 2019Антон Мухарский
Антон Мухарский
CC BY 4.0 / VoidWanderer / Antin Mukharsky, showman, at the Arsenal Book Festival 2019
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский предложил возвести стену на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Obozrevatel.
"Мой рецепт — они выбрали Россию, пусть остаются с Россией", — заявил он.
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Артист признался, что считает бессмысленной затеей навязывать Украину тем, кто выступает за укрепление отношений с Россией.
"Я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", — добавил он.
При этом Мухарский отметил, что украинцы и жители республик совершенно по-разному воспринимают исторический опыт страны.
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"У них Жуков герой, а у меня — Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", — уверен актер.
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как не странно но уста этого глоголят истину.
21 октября, 20:26
сергей карпухин
3100104
Теперь нужно дать остальным областям определиться. Может Харьков, Днепропетровск, Херсон, Николаев, Одесса - тоже выберут Россию?
21 октября, 21:00
Сергей Ростовцев
3010005
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