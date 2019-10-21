"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский предложил возвести стену на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский предложил возвести стену на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Obozrevatel.

"Мой рецепт — они выбрали Россию, пусть остаются с Россией", — заявил он.

Артист признался, что считает бессмысленной затеей навязывать Украину тем, кто выступает за укрепление отношений с Россией.

"Я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", — добавил он.

При этом Мухарский отметил, что украинцы и жители республик совершенно по-разному воспринимают исторический опыт страны.

"У них Жуков герой, а у меня — Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", — уверен актер.