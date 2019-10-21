Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T19:49Z
https://ria.ru/20191021/1560043369.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151677/78/1516777831_0:194:2954:1856_1036x0_80_0_0_1f54dca561484a303de5588fdb1407e6.jpg
РИА Новости

Брод дал совет новому главе СПЧ

19:49 21.10.2019
191
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод
Сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав Гражданский контроль Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должен выступать в качестве модератора дискуссий, чтобы из всего многообразия мнений выстроить нужный вектор развития, сказал РИА Новости председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека", член СПЧ Александр Брод.
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента.
Валерий Фадеев
Вчера, 18:04РИА Новости
В Госдуме считают, что Фадеев сделает работу СПЧ более динамичной
Из состава СПЧ исключены занимавший должность зампредседателя совета Евгений Бобров, адвокат Павел Чиков, Игорь Шаблинский и Екатерина Шульман. В состав СПЧ включены исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.
"Нужно продолжить искать и находить консенсус во взглядах членов совета. Это удавалось Михаилу Федотову, я думаю, и Фадеев сможет этого добиться. В совете разные люди", - отметил Брод.
Он добавил, что в составе совета появились разные по взглядам люди.
"Появились сейчас и новые люди, в том числе Александр Точенов, которого я знаю много лет, и он проявил себя как опытный эксперт по общественному контролю за выборами в плане подготовки и общественных наблюдателей. Это и Татьяна Мерзлякова, УПЧ Свердловской области, одна из активнейших омбудсменов в России. Люди разные, люди со своими взглядами, подходами, позициями. Председатель совета это еще и модератор дискуссий, это дипломат, который из этого многообразия может выстроить нужный вектор развития и который будет способен на высокий КПД работы совета", - резюмировал Брод.
Валерий Фадеев. Архивное фото
Вчера, 18:00РИА Новости
Биография Валерия Фадеева
600106
Обсудить 1
СПЧВалерий ФадеевАлександр БродРоссияОбщество
Рекомендуем
Тамара Морщакова
Морщакова вышла из состава СПЧ
РИА
Новости
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
Брод считает, что приход Фадеева поможет СПЧ развивать новые направления
Валерий Фадеев. Архивное фото
Биография Валерия Фадеева
Логотип Facebook
Facebook удалил четыре сети аккаунтов из Ирана и России
Лента
новостей
Валерий Фадеев
В Госдуме считают, что Фадеев сделает работу СПЧ более динамичной
Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
Путин провел встречу с Голодец
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Спасская башня Московского Кремля
Кремль назвал смену состава СПЧ ротацией
Ребенок в больнице
Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла
Наталья Поклонская
Поклонская заявила, что не участвует в создании "националистических" партий
Несанкционированная акция в Москве
Суд продлил арест Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому
Президент РФ Владимир Путин
Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений
Вертолет разбился в Полтавской области, Украины
В МВД Украины подтвердили гибель экс-министра аграрной политики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния