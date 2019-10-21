Брод дал совет новому главе СПЧ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должен выступать в качестве модератора дискуссий, чтобы из всего многообразия мнений выстроить нужный вектор развития, сказал РИА Новости председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека", член СПЧ Александр Брод.

"Появились сейчас и новые люди, в том числе Александр Точенов, которого я знаю много лет, и он проявил себя как опытный эксперт по общественному контролю за выборами в плане подготовки и общественных наблюдателей. Это и Татьяна Мерзлякова, УПЧ Свердловской области, одна из активнейших омбудсменов в России. Люди разные, люди со своими взглядами, подходами, позициями. Председатель совета это еще и модератор дискуссий, это дипломат, который из этого многообразия может выстроить нужный вектор развития и который будет способен на высокий КПД работы совета", - резюмировал Брод.