Брод дал совет новому главе СПЧ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должен выступать в качестве модератора дискуссий, чтобы из всего многообразия мнений выстроить нужный вектор развития, сказал РИА Новости председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека", член СПЧ Александр Брод.
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента.
Из состава СПЧ исключены занимавший должность зампредседателя совета Евгений Бобров, адвокат Павел Чиков, Игорь Шаблинский и Екатерина Шульман. В состав СПЧ включены исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.
"Нужно продолжить искать и находить консенсус во взглядах членов совета. Это удавалось Михаилу Федотову, я думаю, и Фадеев сможет этого добиться. В совете разные люди", - отметил Брод.
Он добавил, что в составе совета появились разные по взглядам люди.
"Появились сейчас и новые люди, в том числе Александр Точенов, которого я знаю много лет, и он проявил себя как опытный эксперт по общественному контролю за выборами в плане подготовки и общественных наблюдателей. Это и Татьяна Мерзлякова, УПЧ Свердловской области, одна из активнейших омбудсменов в России. Люди разные, люди со своими взглядами, подходами, позициями. Председатель совета это еще и модератор дискуссий, это дипломат, который из этого многообразия может выстроить нужный вектор развития и который будет способен на высокий КПД работы совета", - резюмировал Брод.
Вчера, 18:00РИА НовостиБиография Валерия Фадеева