Суд продлил арест Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в СИЗО Никите Чирцову, обвиняемому в применении насилия к полицейскому на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Чирцову предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следствие считает, что 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия", - огласила решение судья.
Таким образом, Чирцов остается в СИЗО как минимум до 27 января.
В конце июля Лефортовский суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга. После этого он улетел в Минск, где в конце августа был задержан, поскольку находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел самостоятельно, задержали его 2 сентября, а на следующий день арестовали.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.