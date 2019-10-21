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РИА Новости

Сведений о пострадавших в Чили россиянах не поступало, сообщает посольство

19:40 21.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротестующий во время акции протеста в Сантьяго
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт – РИА Новости. Сведений о пострадавших россиянах во время протестов в Чили не поступало, посольство находится в контакте с правоохранительными органами страны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Чили Денис Винокуров.
"Сведений о пострадавших россиянах (во время протестов в Чили) в консульство не поступало", - отметил он.
Винокуров добавил, что у двух семей были проблемы с вылетом, но одна из них уже отправилась на родину, вторая готовится покинуть Чили сегодня-завтра.
"Мы находимся в контакте с местными правоохранительными органами на предмет отслеживания ситуации с нашими гражданами, чтобы у нас была возможность оперативно отреагировать", - добавил он.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Две ночи подряд, с 19 по 21 октября, в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
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