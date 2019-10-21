Сведений о пострадавших в Чили россиянах не поступало, сообщает посольство

Протестующий во время акции протеста в Сантьяго

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт – РИА Новости. Сведений о пострадавших россиянах во время протестов в Чили не поступало, посольство находится в контакте с правоохранительными органами страны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Чили Денис Винокуров.

"Сведений о пострадавших россиянах (во время протестов в Чили) в консульство не поступало", - отметил он.

Винокуров добавил, что у двух семей были проблемы с вылетом, но одна из них уже отправилась на родину, вторая готовится покинуть Чили сегодня-завтра.

"Мы находимся в контакте с местными правоохранительными органами на предмет отслеживания ситуации с нашими гражданами, чтобы у нас была возможность оперативно отреагировать", - добавил он.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.