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РИА Новости

Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений

19:40 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с главой Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что Киев должен выполнить все свои обязательства и отвести силы на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе, сообщает пресс-служба президента РФ.
Телефонный разговор Путина с Макроном состоялся в понедельник по инициативе французской стороны.
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"В ходе обмена мнениями о ситуации на Украине подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.
Добавляется, что при обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений.
Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел. Также достигнута договоренность о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.
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