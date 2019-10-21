Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений

"В ходе обмена мнениями о ситуации на Украине подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.