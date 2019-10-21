Краснодарский губернатор предложил открыть торговый дом Кубани в Финляндии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019

КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать торговый дом Кубани в Финляндии, говорится в сообщении администрации края.

Уточняется, что в понедельник губернатор обсудил развитие сотрудничества Краснодарского края и страны с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Финляндии Павлом Кузнецовым и статс-секретарем министра экономики и занятости республики Яри Партаненом. Встреча состоялась в рамках официального визита делегации края в страну.

"Чтобы наше сотрудничество было более конструктивным и предметным, мы предлагаем создать торговый дом Краснодарского края в Финляндии. Это будет еще один шаг для взаимодействия финского и кубанского бизнеса, более активного выстраивания наших партнерских отношений", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

В ходе встречи губернатор отметил, что внешнеторговый оборот российского региона и Финляндии в прошлом году превысил 82 миллиона долларов. При этом сотрудничество сосредоточено преимущественно в промышленной сфере. По мнению главы края, взаимодействие может быть успешным и в других отраслях. В частности, край готов наращивать поставки вина в Финляндию.

"Вино сегодня – бренд Краснодарского края. Это качественная и конкурентоспособная продукция, она узнаваема в Европе и в Азии. И мы готовы выйти на ваш рынок и конкурировать. А дальше уже пусть жители сделают выбор в пользу кубанского вина, либо в пользу других вин", – отметил Кондратьев. Яри Партанен заявил, что в республике уже представлена продукция винного дома Кубани "Абрау-Дюрсо".