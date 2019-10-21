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РИА Новости
Краснодарский край

Краснодарский губернатор предложил открыть торговый дом Кубани в Финляндии

19:34 21.10.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать торговый дом Кубани в Финляндии, говорится в сообщении администрации края.
Уточняется, что в понедельник губернатор обсудил развитие сотрудничества Краснодарского края и страны с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Финляндии Павлом Кузнецовым и статс-секретарем министра экономики и занятости республики Яри Партаненом. Встреча состоялась в рамках официального визита делегации края в страну.
"Чтобы наше сотрудничество было более конструктивным и предметным, мы предлагаем создать торговый дом Краснодарского края в Финляндии. Это будет еще один шаг для взаимодействия финского и кубанского бизнеса, более активного выстраивания наших партнерских отношений", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
В ходе встречи губернатор отметил, что внешнеторговый оборот российского региона и Финляндии в прошлом году превысил 82 миллиона долларов. При этом сотрудничество сосредоточено преимущественно в промышленной сфере. По мнению главы края, взаимодействие может быть успешным и в других отраслях. В частности, край готов наращивать поставки вина в Финляндию.
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"Вино сегодня – бренд Краснодарского края. Это качественная и конкурентоспособная продукция, она узнаваема в Европе и в Азии. И мы готовы выйти на ваш рынок и конкурировать. А дальше уже пусть жители сделают выбор в пользу кубанского вина, либо в пользу других вин", – отметил Кондратьев. Яри Партанен заявил, что в республике уже представлена продукция винного дома Кубани "Абрау-Дюрсо".
Как добавил Кондратьев, сотрудничество региона и страны может быть взаимовыгодным и в вопросах производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. По его словам, край готов поставлять как уже готовые товары, так и сырье для их производства. Кроме того, по мнению главы региона, у Кубани и республики могут быть общие точки роста в сферах туризма и транспорта.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевФинляндияКраснодарский крайРоссияВ мире
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