Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T19:27Z
https://ria.ru/20191021/1560042719.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156001/97/1560019769_0:258:3183:2048_1036x0_80_0_0_7f7ed8c96db23ab016d205dc0a6cac2f.jpg
РИА Новости

МВД Чили: более 100 грабежей произошли в Чили за ночь во время беспорядков

19:27 21.10.2019
294
© REUTERS / Rodrigo GarridoДемонстранты ломают столб светофора во время антиправительственной акции Вальпараисо, Чили. 20 октября 2019
Демонстранты ломают столб светофора во время антиправительственной акции Вальпараисо, Чили. 20 октября 2019
© REUTERS / Rodrigo Garrido
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт – РИА Новости. Более сотни грабежей и десятка пожаров произошли в ночь на 21 октября в Чили во время беспорядков, погибли три человека, сообщил министр внутренних дел Андрес Чадвик в эфире телеканала 24 Horas.
"Ночью были зафиксированы различные случаи насилия, около 350 по всей стране… Большинство из них имело целью грабеж и поджог супермаркетов. Было более 110 случаев таких грабежей и более 13-14 пожаров. К сожалению, 50 карабинеров и военных были ранены, три человека погибли ночью, это гражданские лица", - сообщил он.
Министр уточнил, что двое из них погибли при пожаре, один – от пулевого ранения.
В Чили 6 октября выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Две ночи подряд, с 19 по 21 октября, в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
Вчера, 18:46РИА Новости
Верховный комиссар ООН призвала к диалогу для разрешения кризиса в Чили
121031
Обсудить 0
протестыЧилиВ мире
Рекомендуем
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
Сведений о пострадавших в Чили россиянах не поступало, сообщает посольство
РИА
Новости
Демонстранты ломают столб светофора во время антиправительственной акции Вальпараисо, Чили. 20 октября 2019
Власти Чили введут комендантский час для двух прибрежных провинций
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
Верховный комиссар ООН призвала к диалогу для разрешения кризиса в Чили
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
Хозяева бара в Мексике погибли при нападении на заведение
Лента
новостей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Визы для работы на ГА ООН не получили сотрудники Минобороны и "Роскосмоса"
Презентация нового пожарного поезда во Владивостоке
Пожарный поезд направлен на место крупного пожара на востоке Москвы
Логотип Facebook
Facebook удалил четыре сети аккаунтов из Ирана и России
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
Комендантский час вновь ввели в столичном регионе Чили в связи с протестами
Президент РФ Владимир Путин
Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений
Вертолет разбился в Полтавской области, Украины
В МВД Украины подтвердили гибель экс-министра аграрной политики
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон не пришел на заседание парламента по Brexit
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что режим прекращения огня в Сирии соблюдается
Пожар в Москве на складе в районе Гольяново. 21 октября 2019
МЧС: площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 1,5 тысяч "квадратов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния