МВД Чили: более 100 грабежей произошли в Чили за ночь во время беспорядков

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт – РИА Новости. Более сотни грабежей и десятка пожаров произошли в ночь на 21 октября в Чили во время беспорядков, погибли три человека, сообщил министр внутренних дел Андрес Чадвик в эфире телеканала Более сотни грабежей и десятка пожаров произошли в ночь на 21 октября в Чили во время беспорядков, погибли три человека, сообщил министр внутренних дел Андрес Чадвик в эфире телеканала 24 Horas

"Ночью были зафиксированы различные случаи насилия, около 350 по всей стране… Большинство из них имело целью грабеж и поджог супермаркетов. Было более 110 случаев таких грабежей и более 13-14 пожаров. К сожалению, 50 карабинеров и военных были ранены, три человека погибли ночью, это гражданские лица", - сообщил он.

Министр уточнил, что двое из них погибли при пожаре, один – от пулевого ранения.

В Чили 6 октября выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.