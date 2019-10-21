Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T01:47Z
https://ria.ru/20191021/1560042686.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151692/17/1516921731_0:0:3100:1745_1036x0_80_0_0_7aee7617cae65ea1b5691d8e63346f15.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

19:25 21.10.2019 (обновлено: 01:47 22.10.2019)
7255
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил официальный сайт Кремля.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Вчера, 12:18Война в Сирии
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Президенты подробно обсудили обстановку на северо-востоке Сирии и подчеркнули необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность этого государства.
"Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в регионе, включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп", — отмечается в сообщении президентской пресс-службы.
Отмечена важность начала межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, который будет созван в конце октября в Женеве под эгидой ООН.
Путин и Макрон также обменялись мнениями по ситуации на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения Минских соглашений для разрешения кризиса.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Вчера, 16:34РИА Новости
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в "нормандском формате"
"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", — говорится в сообщении Кремля.
Российский лидер также подчеркнул, что очередной саммит в "нормандском формате" может состояться при его тщательной подготовке. Это позволит выработать новые шаги в рамках выполнения Минских соглашений, заключили в Кремле.
В свою очередь, в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в разговоре с Путиным указал на большое значение сохранения режима прекращения огня в Сирии.
"Накануне встречи в Сочи между президентом Путиным и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом разговор был сосредоточен главным образом на ситуации на северо-востоке Сирии. Президент республики подчеркнул важность <…> поиска выхода из кризиса с помощью дипломатических средств", — добавили в пресс-службе французского лидера.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
105922012
Обсудить 4
Война в СирииЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияПолитика
Рекомендуем
Греция. Святая Гора Афон
В РПЦ не считают, что весь Афон перешел на сторону патриарха Варфоломея
РИА
Новости
Михаил Федотов
Путин сменил главу СПЧ
Жители сирийского города Камышлы бросают камни в американских военных
Курды закидали американских военных помидорами
Антон Мухарский
"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса
Лента
новостей
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
Минобороны опровергло информацию о сбое при запуске ракет "Калибр"
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Путин и Меркель обсудили организацию саммита "нормандской четверки"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский призвал ввести в России многоженство
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Президент России Владимир Путин
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния