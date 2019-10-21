Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил официальный сайт Кремля

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Президенты подробно обсудили обстановку на северо-востоке Сирии и подчеркнули необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность этого государства.

"Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в регионе, включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп", — отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

Отмечена важность начала межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, который будет созван в конце октября в Женеве под эгидой ООН.

Путин и Макрон также обменялись мнениями по ситуации на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения Минских соглашений для разрешения кризиса.

"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", — говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер также подчеркнул, что очередной саммит в "нормандском формате" может состояться при его тщательной подготовке. Это позволит выработать новые шаги в рамках выполнения Минских соглашений, заключили в Кремле.

В свою очередь, в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в разговоре с Путиным указал на большое значение сохранения режима прекращения огня в Сирии.