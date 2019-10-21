Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил официальный сайт Кремля.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.
Президенты подробно обсудили обстановку на северо-востоке Сирии и подчеркнули необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность этого государства.
"Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в регионе, включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп", — отмечается в сообщении президентской пресс-службы.
Отмечена важность начала межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, который будет созван в конце октября в Женеве под эгидой ООН.
Путин и Макрон также обменялись мнениями по ситуации на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения Минских соглашений для разрешения кризиса.
"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", — говорится в сообщении Кремля.
Российский лидер также подчеркнул, что очередной саммит в "нормандском формате" может состояться при его тщательной подготовке. Это позволит выработать новые шаги в рамках выполнения Минских соглашений, заключили в Кремле.
В свою очередь, в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в разговоре с Путиным указал на большое значение сохранения режима прекращения огня в Сирии.
"Накануне встречи в Сочи между президентом Путиным и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом разговор был сосредоточен главным образом на ситуации на северо-востоке Сирии. Президент республики подчеркнул важность <…> поиска выхода из кризиса с помощью дипломатических средств", — добавили в пресс-службе французского лидера.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru