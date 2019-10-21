На юге Москвы мотоцикл столкнулся с автомобилем

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Новоданиловской набережной в Москве, движение в сторону области ограничено, сообщает центр организации дорожного движения в Москве (ЦОДД) в понедельник.
"На Новоданиловской набережной произошло ДТП с участием авто и мотоцикла, в результате чего произошло возгорание. На месте - оперативные службы. Движение в сторону области ограничено", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Добавляется, что проезд организован по полосе встречного движения.
"Будьте внимательны! Объезжайте по Варшавскому шоссе", - отметили в ЦОДД.