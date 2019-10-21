Визы для работы на ГА ООН не получили сотрудники Минобороны и "Роскосмоса"

"В этом году визы не получили восемь членов нашей делегации (для работы в Первом комитете ГА ООН – ред.), то есть почти половина ее членов. Причем среди них не только сотрудники МИД России, но также представители Минобороны и Роскосмоса", - сказал Белоусов.