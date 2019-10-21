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РИА Новости

Визы для работы на ГА ООН не получили сотрудники Минобороны и "Роскосмоса"

19:22 21.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 21 окт – РИА Новости. Визы для работы в рамках мероприятий Генассамблеи ООН не получили, в том числе, представители Минобороны РФ и Роскосмоса, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся, соответственно, разоружением и правовыми вопросами.
"В этом году визы не получили восемь членов нашей делегации (для работы в Первом комитете ГА ООН – ред.), то есть почти половина ее членов. Причем среди них не только сотрудники МИД России, но также представители Минобороны и Роскосмоса", - сказал Белоусов.
В четверг Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН процедурное решение о переносе работы этого органа из Нью-Йорка в Вену, либо в Женеву на фоне недружественной визовой политики Соединенных Штатов.
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Вчера, 18:46РИА Новости
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Генеральная Ассамблея ООНРоскосмосМинистерство обороны РФАндрей БелоусовООНСШАВ мире
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