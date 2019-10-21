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РИА Новости

В МВД Украины подтвердили гибель экс-министра аграрной политики

19:18 21.10.2019
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© Фото : ДСНС України Вертолет разбился в Полтавской области, Украины
 Вертолет разбился в Полтавской области, Украины
© Фото : ДСНС України
Вертолет разбился в Полтавской области, Украины
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил гибель бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового в авиакатастрофе.
Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Полтавской области разбился вертолет, один человек погиб. По данным издания "Цензор.Нет", погибший - пилот вертолета, бывший министр аграрной политики Кутовой.
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"Погиб в авиакатастрофе Тарас Кутовой, он был один. Пока не известны причины, нет информации о столкновении с неизвестными предметами", - сообщил Геращенко агентству УНН.
Кутовой в конце мая 2017 года заявил, что подал в отставку. Он объяснил свое заявление об отставке желанием вернуться в бизнес и сообщил, что никаких конфликтов, которые могли стать причиной такого решения, нет. Он работал министром аграрной политики в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016 года. В ноябре 2018 года Верховная рада Украины поддержала отставку Кутового.
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Тарас КутовойАнтон ГеращенкоВладимир ГройсманВерховная Рада УкраиныМВД УкраиныУкраинаВ мире
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