В МВД Украины подтвердили гибель экс-министра аграрной политики

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Полтавской области разбился вертолет, один человек погиб. По данным издания "Цензор.Нет", погибший - пилот вертолета, бывший министр аграрной политики Кутовой.

"Погиб в авиакатастрофе Тарас Кутовой, он был один. Пока не известны причины, нет информации о столкновении с неизвестными предметами", - сообщил Геращенко агентству УНН.

Кутовой в конце мая 2017 года заявил, что подал в отставку. Он объяснил свое заявление об отставке желанием вернуться в бизнес и сообщил, что никаких конфликтов, которые могли стать причиной такого решения, нет. Он работал министром аграрной политики в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016 года. В ноябре 2018 года Верховная рада Украины поддержала отставку Кутового.