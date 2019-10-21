Установлены подозреваемые по делу о гибели людей при взрыве газа в Шахтах

Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Шахтах. 15 января 2019

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следователи установили двух подозреваемых по делу о гибели людей при взрыве газа в доме в Шахтах Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.

По данным СК, 14 января в квартире жилого дома по улице Хабарова в городе Шахты произошел хлопок газа из-за открытой конфорки газовой плиты. Большой объем газа в помещении был связан с недостаточной вентиляцией. Следователи установили, что вытяжка на кухне была оборудована принудительной электрической вентиляцией. При этом естественная вентиляция отсутствовала. Все это привело к тому, что газовоздушная смесь достигла взрывоопасной концентрации.

Следствие установило, что собственником квартиры в 2016 году с филиалом ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в городе Шахты заключен договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, в соответствии с которым организация обязуется проводить его осмотр не реже раза в год.

По данным СК, последнее обслуживание газового оборудования и проверка вентиляционного канала помещения указанной квартиры, при котором должны были быть выявлены нарушения, проводились слесарем в 2016 году. Но никаких мер к замене принудительной вентиляции на естественную принято не было.

"На протяжении последующих двух лет начальником службы внутридомового газового оборудования работники газообслуживающей организации не направлялись для проверки газового оборудования. Таким образом, в действиях начальника службы ВДГО Шахтинского филиала и слесаря усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц", - говорится в сообщении.