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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что режим прекращения огня в Сирии соблюдается

19:10 21.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что из района перемирия в Сирии поступают "хорошие новости", режим прекращения огня соблюдается.
"Мы получаем оттуда очень хорошие новости. Режим прекращения огня соблюдается", - заявил Трамп на заседании в Белом доме, сообщают журналисты президентского пула.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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