Трамп заявил, что режим прекращения огня в Сирии соблюдается

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что из района перемирия в Сирии поступают "хорошие новости", режим прекращения огня соблюдается.

"Мы получаем оттуда очень хорошие новости. Режим прекращения огня соблюдается", - заявил Трамп на заседании в Белом доме, сообщают журналисты президентского пула.

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.