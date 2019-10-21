Дело завели против автоугонщиков, избивших полицейского в Москве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против двух мужчин, взламывавших машину на востоке Москвы, которые при задержании нанесли удары сотруднику полиции монтировкой по голове, сообщает в понедельник ГУМВД России по Москве.

По данным ведомства, наряд полиции приехал на Суздальскую улицу для проверки сообщения о том, что неизвестные вскрывают автомобиль. Были обнаружены двое граждан, которые при задержании оказали сопротивление.

"Злоумышленники нанесли сотруднику полиции удары монтировкой по голове", - говорится в сообщении.