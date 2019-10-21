Глава Волгоградской области призвал активнее участвовать в "Лидерах России"

ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с представителями сфер культуры, спорта и туризма призвал активных жителей региона к участию в конкурсе "Лидеры России".

Всероссийский конкурс управленцев " Лидеры России " - флагманский проект открытой платформы " Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации (АНО). В 2019 году победителями конкурса стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Старт третьему сезону конкурса был дан 4 октября на заседании наблюдательного совета АНО " Россия - страна возможностей". Регистрация продлится до 27 октября включительно. В новом сезоне конкурс дополнится тремя профессиональными направлениями: наука, здравоохранение, финансы и технологии.

По информации администрации Волгоградской области, от региона около 1,2 тысячи человек уже подали заявки на участие в конкурсе.

"Воспользуюсь случаем и приглашаю принять участие в этом конкурсе. Это хорошая возможность проверить себя, реализовать свой профессиональный потенциал и получить поддержку для продвижения по социальным лифтам для развития определенных ответственных направлений", - заявил Бочаров.