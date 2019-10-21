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РИА Новости
Волгоградская область

Глава Волгоградской области призвал активнее участвовать в "Лидерах России"

18:53 21.10.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами
Губернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами
© РИА Новости / Константин Чалабов
ВОЛГОГРАД, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с представителями сфер культуры, спорта и туризма призвал активных жителей региона к участию в конкурсе "Лидеры России".
Всероссийский конкурс управленцев " Лидеры России " - флагманский проект открытой платформы " Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации (АНО). В 2019 году победителями конкурса стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
Старт третьему сезону конкурса был дан 4 октября на заседании наблюдательного совета АНО " Россия - страна возможностей". Регистрация продлится до 27 октября включительно. В новом сезоне конкурс дополнится тремя профессиональными направлениями: наука, здравоохранение, финансы и технологии.
По информации администрации Волгоградской области, от региона около 1,2 тысячи человек уже подали заявки на участие в конкурсе.
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"Воспользуюсь случаем и приглашаю принять участие в этом конкурсе. Это хорошая возможность проверить себя, реализовать свой профессиональный потенциал и получить поддержку для продвижения по социальным лифтам для развития определенных ответственных направлений", - заявил Бочаров.
Губернатор отметил, что при формировании кадрового состава органов исполнительной власти он будет опираться на местные кадры, и такой подход себя уже оправдал, многие управленческие должности занимают волгоградские специалисты.
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Волгоградская областьАндрей БочаровВолгоградская областьОбщество
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