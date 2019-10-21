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РИА Новости

Фадеев проведет совещание после назначения на должность главы СПЧ

18:49 21.10.2019 (обновлено: 18:50 21.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новый глава СПЧ Валерий Фадеев перед принятием конкретных решений планирует выслушать мнения и пожелания своих коллег в рамках организационного заседания, об этом он сообщил РИА Новости.
"В первую очередь, я выслушаю своих коллег из Совета по правам человека. Председатель не является начальником всем этим людям, это же не административная структура. И тональность, повестку дня, конечно, задают собственно члены Совета по развитию гражданского общества – эту часть принято опускать – и правам человека. Я планирую пригласить коллег на организационное заседание, представить им свое видение и наработки и послушать их", – рассказал Фадеев
Совет по правам человека, по мнению Фадеева, является действенным и достаточно эффективным органом.
"Важно не испортить все то, что Совет делал во главе с Михаилом Федотовым. А программа-максимум… Мы не можем похвастать, что везде у нас царит справедливость. Неравенства очень много, неравенства и по регионам, и по социальным слоям, и по возможностям для молодых людей, да и для всех людей. И это неравенство связано напрямую с правами человека. Конституция нам дает права на достойную работу, на достойную зарплату, на образование и так далее. И это помимо политических прав, которые, безусловно, должны соблюдаться. Сегодня жизнь такова, что далеко не каждый может удовлетворить свои права. Вот вам программа-максимум", – добавил новый глава СПЧ.
Он также отметил, что встречи с президентом Владимиром Путиным на повестке дня пока нет.
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