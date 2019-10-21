Восемь машин столкнулись в Воронеже, пострадал один человек

"По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса ПАЗ, местный житель, двигался в сторону центра со стороны памятника Славы, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными автомобилями: Nissan Almera, "Лада Веста", Volkswagen Polo, Hyundai Santa Fe, "Лада Калина", Skoda Octavia, Nissan Wingroad", - говорится в сообщении.