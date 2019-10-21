Восемь машин столкнулись в Воронеже, пострадал один человек

ВОРОНЕЖ, 21 окт — РИА Новости. Женщина получила травмы в результате столкновения восьми автомобилей на самой оживленной магистрали Воронежа, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
Авария произошла около 13.50 мск понедельника на одной из самых протяженных и самой оживленной транспортной магистрали города - Московском проспекте.
"По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса ПАЗ, местный житель, двигался в сторону центра со стороны памятника Славы, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными автомобилями: Nissan Almera, "Лада Веста", Volkswagen Polo, Hyundai Santa Fe, "Лада Калина", Skoda Octavia, Nissan Wingroad", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадала 37-летняя водитель Nissan Wingroad, все транспортные средства получили механические повреждения.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.