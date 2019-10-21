Россия будет требовать от ООН переноса Первого комитета из-за невыдачи виз

Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

ООН, 21 окт – РИА Новости. Россия будет "твердо настаивать" на переносе работы первого комитета ГА ООН и комиссии по разоружению в Вену, Женеву или другое место с соответствующей инфраструктурой, если США не решат вопрос выдачи виз российским и другим дипломатам, заявил зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в первом и шестом комитетах организации, занимающихся, соответственно, разоружением и правовыми вопросами.

"Если США не воспользуются той передышкой, которую мы можем им предоставить, РФ будет вынуждена твердо настаивать на переносе работы и первого комитета, и комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву. Мы также не против рассмотрения для этих форумов любой другой площадки, где есть необходимая для их деятельности инфраструктура", - сказал Белоусов на заседании Первого комитета.

"В этом видим единственно возможное решение проблемы с доступом иностранных представителей на мероприятия ООН, если США по-прежнему будут отказываться предпринимать какие-либо реальные меры по урегулированию визовой проблемы", - добавил он.