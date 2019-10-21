Суд отправил в психбольницу основателя LinguaLeo за убийство сестры

УФА, 21 окт – РИА Новости. Дюртюлинский районный суд Башкирии приговорил к принудительному лечению в психиатрической больнице 35-летнего основателя онлайн-сервиса для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, который зарезал сестру в родительском доме.

Суд сообщает, что психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у Абдулнасырова психическое расстройство, из-за которого он не может контролировать свои действия.