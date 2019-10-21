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РИА Новости

Суд отправил в психбольницу основателя LinguaLeo за убийство сестры

18:46 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
УФА, 21 окт – РИА Новости. Дюртюлинский районный суд Башкирии приговорил к принудительному лечению в психиатрической больнице 35-летнего основателя онлайн-сервиса для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, который зарезал сестру в родительском доме.
Суд сообщает, что психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у Абдулнасырова психическое расстройство, из-за которого он не может контролировать свои действия.
"Районный суд вынес решение о применении в отношении подсудимого принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.
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