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РИА Новости

В Ижевске суд арестовал девушку, которая избивала детей и вымогала деньги

18:33 21.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 21 окт - РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал 16-летнюю девушку, которая сыграла ключевую роль в вызвавшем резонанс эпизоде подросткового насилия, за избиение детей и вымогательство денег, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии.
После публикации в социальных сетях видео, в котором подростки около лесопосадки в Ижевске избивают лежащую на земле девочку - прыгают на неё, бьют по голове, СУСК возбудил дело. Пострадавшая получила телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью. Личности участников драки установлены - зачинщицей избиения стала 16-летняя девочка, которая состоит на профилактическом учёте в полиции.
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СУСК сообщает, что ей предъявлено обвинение в совершении побоев, грабежа и вымогательства. Следовали в ходе проверки выяснили, что подросток до этого инцидента неоднократно совершала преступления в отношении малолетних, а в 2018 году ее приговорили к условной мере за разбой. По данным следственных органов, с января по октябрь 2019 года она на улице избила 10-летнего мальчика и отняла у него 200 рублей, а летом избила другого 10-летнего мальчика и потребовала отдать ей деньги.
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений. Производятся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы", - сообщает удмуртский следком.
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