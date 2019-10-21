В Ижевске суд арестовал девушку, которая избивала детей и вымогала деньги

После публикации в социальных сетях видео, в котором подростки около лесопосадки в Ижевске избивают лежащую на земле девочку - прыгают на неё, бьют по голове, СУСК возбудил дело. Пострадавшая получила телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью. Личности участников драки установлены - зачинщицей избиения стала 16-летняя девочка, которая состоит на профилактическом учёте в полиции.

СУСК сообщает, что ей предъявлено обвинение в совершении побоев, грабежа и вымогательства. Следовали в ходе проверки выяснили, что подросток до этого инцидента неоднократно совершала преступления в отношении малолетних, а в 2018 году ее приговорили к условной мере за разбой. По данным следственных органов, с января по октябрь 2019 года она на улице избила 10-летнего мальчика и отняла у него 200 рублей, а летом избила другого 10-летнего мальчика и потребовала отдать ей деньги.