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РИА Новости

Правительство определило зону безопасности вокруг военных объектов

18:29 21.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительство России определило границы запретных зон вокруг военных объектов на случай ЧС, проект соответствующего постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован в понедельник на портале нормативных правовых актов.
"Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов военного объекта, возникающих при нарушении его нормального функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.
Также определены границы охранной зоны вокруг военных объектов. Объекты со складами, на которых хранятся боеприпасы, ракеты, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, химически и биологически опасные вещества, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горюче-смазочные материалы, будут охраняться на дистанции в 400 метров от внешнего периметра объекта, для других военных объектов вводится охраняемая зона в 100 метров.
К военным объектам относятся объекты, предназначенные для нужд обороны и безопасности государства существующие, строящиеся и планируемые к строительству объекты мобилизационного назначения и объекты их инфраструктуры, полигоны, аэродромы, узлы связи, базы, склады, арсеналы, военные лесничества, а также территории, предназначенные для функционирования и строительства указанных объектов.
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Правительство РоссииДмитрий МедведевРоссияБезопасность
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