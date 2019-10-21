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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкие ВС установили пункт наблюдения в районе сирийского Рас эль-Айна

18:29 21.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
ДАМАСК, 21 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Турции установили пункт наблюдения в деревне к югу от оккупированного ими сирийского города Рас эль-Айн, утверждает гостелевидение Сирии.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
"Турецкие оккупанты установили военный пункт наблюдения в оккупированной ими деревне Салиха к югу от Рас эль-Айна", - передает телеканал Ikhbariya.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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