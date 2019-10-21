Турецкие ВС установили пункт наблюдения в районе сирийского Рас эль-Айна

ДАМАСК, 21 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Турции установили пункт наблюдения в деревне к югу от оккупированного ими сирийского города Рас эль-Айн, утверждает гостелевидение Сирии.

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.