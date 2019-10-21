Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что двадцать вторая беременность британки Сью Рэдфорд может негативно повлиять на ее здоровье. Об этом Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что двадцать вторая беременность британки Сью Рэдфорд может негативно повлиять на ее здоровье. Об этом сообщает "МК".

Ерофеева отметила, что многочисленные роды могут привести к истощению матки и образованию разрывов.

"Женский организм рассчитан на пять родов. Все, что свыше пяти, физиологической программой не рассчитано, резко возрастают риски и для женщины, и для будущего ребенка", – объяснила она.

Эксперт предположила, что Рэдфорд глубоко религиозна, поэтому отказывается использовать противозачаточные средства. При этом Ерофеева не исключает, что британке может нравиться сам процесс родов или же у нее высокий болевой порог.

Гинеколог отметила, что женщине самой следует решать, как поступать со своим телом.

"Главный минус, как мне кажется, что она не живет своей жизнью", – заявила Ерофеева.