Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T18:25Z
https://ria.ru/20191021/1560040452.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156002/69/1560026937_0:121:2000:1246_1036x0_80_0_0_9bada600a3b476ffe614724c2cac2d71.jpg
РИА Новости

Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка

18:25 21.10.2019
15799
© YouTube-канал "The Radford Family"Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
© YouTube-канал "The Radford Family"
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что двадцать вторая беременность британки Сью Рэдфорд может негативно повлиять на ее здоровье. Об этом сообщает "МК".
Ерофеева отметила, что многочисленные роды могут привести к истощению матки и образованию разрывов.
Палата
19 марта, 15:47РИА Новости
В Колумбии родилась девочка, "беременная" собственным близнецом
"Женский организм рассчитан на пять родов. Все, что свыше пяти, физиологической программой не рассчитано, резко возрастают риски и для женщины, и для будущего ребенка", – объяснила она.
Эксперт предположила, что Рэдфорд глубоко религиозна, поэтому отказывается использовать противозачаточные средства. При этом Ерофеева не исключает, что британке может нравиться сам процесс родов или же у нее высокий болевой порог.
Новорожденный. Архивное фото
2 января 2018, 02:17РИА Новости
Британка смогла родить в Новый год после восьми неудачных беременностей
Гинеколог отметила, что женщине самой следует решать, как поступать со своим телом.
"Главный минус, как мне кажется, что она не живет своей жизнью", – заявила Ерофеева.
Накануне мать самой большой семьи Великобритании Сью Рэдфорд сообщила, что забеременела в двадцать второй раз в жизни. Женщина показала подписчикам на ютьюб-канале результаты УЗИ. По словам 44-летней британки, сейчас она находится на 15-й неделе беременности. Сью с нетерпением ждет момента, когда узнает пол ребенка. Она призналась, что хочет мальчика, чтобы у нее было по 11 детей каждого пола. В прошлом году многодетная мать утверждала, что больше не собирается рожать.
Роды в самолете, или Чем опасны перелеты на поздних сроках беременности
24 июля 2013, 16:13РИА Новости
Роды в самолете, или Чем опасны перелеты на поздних сроках беременностиАвиаперелеты на поздних сроках беременности опасны для здоровья мамы и ребенка. Смотрите на видео РИА Новости мнения врачей, представителей авиакомпаний и страховщиков о возможных рисках.
1629356248
Обсудить 5
ВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
"Главный минус, как мне кажется, что она не живет своей жизнью", – заявила Ерофеева. Ну-ну, человек подарил этому миру 21-го ребёнка и счастлив, живя в окружении любящих глаз, а вот госпоже Ерофеевой кажется, что она не живёт своей жизнью.
21 октября, 20:44
Себекхотеп III
1100008
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Антон Мухарский
"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский призвал ввести в России многоженство
Лента
новостей
Вертолет разбился в Полтавской области, Украины
На Украине при крушении вертолета погиб бывший министр
Пробирки с образцами крови для исследований
Антибиотики вызвали редкую болезнь у американца
Полиция
Росгвардейцы задержали "кладмена" на юго-западе Москвы
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Прорыв дамбы в Красноярском крае
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
Медицинское оборудование
Подмосковные врачи удалили мужчине двухкилограммовую опухоль
Сотрудник отряда Лиза Алерт
В Москве пропал двенадцатилетний мальчик
Валерий Фадеев
Путин сменил главу Совета по правам человека
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Катаре предложили метод борьбы с "фейками"
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
Лента новостейМолния