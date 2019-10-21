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РИА Новости

Власти Чили введут комендантский час для двух прибрежных провинций

18:22 21.10.2019
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© REUTERS / Rodrigo GarridoДемонстранты ломают столб светофора во время антиправительственной акции Вальпараисо, Чили. 20 октября 2019
Демонстранты ломают столб светофора во время антиправительственной акции Вальпараисо, Чили. 20 октября 2019
© REUTERS / Rodrigo Garrido
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт – РИА Новости. Власти Чили введут в понедельник комендантский час для двух прибрежных провинций – Вальпараисо и Консепсьон, сообщают власти и СМИ.
"Глава национальной провинции региона Хуан Андрес Маса подтвердил введение комендантского часа с 20.00 (02.00 мск) понедельника, 21 октября, до 06.00 (12.00 мск) завтрашнего дня для всего региона Вальпараисо", - сообщается в Twitter правительства провинции.
Регион Вальпараисо находится на берегу Тихого океана и очень популярен у туристов.
Радио BioBioChile отмечает, что в отношении региона Консепсьон время пока не определено, но, скорее всего, ограничения будут действовать также, с 20.00 (02.00 мск).
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Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Две ночи подряд, с 19 по 21 октября, в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
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