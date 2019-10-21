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РИА Новости
РИА Наука

Антибиотики вызвали редкую болезнь у американца

18:19 21.10.2019 (обновлено: 18:30 21.10.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови для исследований
Пробирки с образцами крови для исследований
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Пробирки с образцами крови для исследований . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Врачи нашли у 46-летнего американца "синдром автопивоварни" — редкого заболевания, при котором попавшие в организм дрожжи вырабатывают углеводы, образуя этанол. Об этом сообщил журнал BMJ Open Gastroenterology.
В 2011 году мужчина получил травму руки и пропил курс антибиотиков. Окончив лечение, он заметил изменения в своем состоянии — появились провалы в памяти, подавленность, вспышки агрессии. Психиатр назначил ему антидепрессанты.
Через некоторое время американца поймали за вождением в нетрезвом виде, хотя он не употреблял алкоголь. Кроме того, мужчина несколько раз попадал в больницу, так как из-за опьянения едва стоял на ногах. Никто из врачей не верил, что пациент не пил спиртное.
Спустя некоторое время врачи из Ричмондского университета выяснили причину необычного состояния пациента. В его кале нашли дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Эти дрожжи вырабатывают углеводы и образуют этанол. То есть американец, сам того не подозревая, постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.
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