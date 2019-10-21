Пенс заявил, что США намерены лидировать в космосе

Вице-президент США Майкл Пенс выступает на торжественной церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка намерена лидировать в космосе.

"Благодаря лидерству президента (Дональда) Трампа Америка вновь лидирует в космосе", - объявил Пенс на открытии Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне.

По его словам, при Трампе США возродили Национальный совет по космосу и провели реформы для оживления коммерческой индустрии космических запусков. Кроме того, США намерены отправить астронавтов на Луну и Марс, напомнил Пенс.

"США будут открыты к сотрудничеству со стремящимися к свободе странами-единомышленниками", - добавил он.