Пенс заявил, что США намерены лидировать в космосе

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка намерена лидировать в космосе.
"Благодаря лидерству президента (Дональда) Трампа Америка вновь лидирует в космосе", - объявил Пенс на открытии Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне.
По его словам, при Трампе США возродили Национальный совет по космосу и провели реформы для оживления коммерческой индустрии космических запусков. Кроме того, США намерены отправить астронавтов на Луну и Марс, напомнил Пенс.
"США будут открыты к сотрудничеству со стремящимися к свободе странами-единомышленниками", - добавил он.
"США будут привержены международному праву и существующим соглашениям, защищающим частную собственность", - заверил Пенс. По его словам, США при этом намерены разрабатывать новые юридические нормы для космоса вместе с другими странами.