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РИА Новости

В СПЧ прокомментировали уход Федотова

18:08 21.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Федотов
Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Михаил Федотов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ стал при Михаиле Федотове более авторитетной структурой, большая часть членов СПЧ остается на своих местах, и работа совета продолжится и после смены руководителя, считает член СПЧ, председатель постоянной комиссии по противодействию коррупции Кирилл Кабанов.
Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ указом президента РФ Владимира Путина, председателем совета назначен секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента. Из состава СПЧ исключены занимавший должность зампредседателя совета Евгений Бобров, адвокат Павел Чиков, Игорь Шаблинский и Екатерина Шульман. В состав СПЧ включен исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
"Президент волен совершенно спокойно принимать решения. Это его совет, его консультативный орган, и он принимает решения, кого-то ротирует. Михаил Александрович был дольше всех руководителем этой структуры. Были, конечно, как всегда, когда люди работают, какие-то шероховатости. Но я считаю, что эта структура (при Федотове – ред.) стала более авторитетной", - сказал Кабанов РИА Новости.
Он считает, что ситуация со сменой главы СПЧ не уникальна.
Михаил Федотов
Вчера, 17:59РИА Новости
Биография Михаила Федотова
"Когда уходила Элла Александровна (Памфилова, возглавляла СПЧ в 2004-2010 годах - ред.), тоже были все в шоке. Даже члены совета, вы помните, уходили из совета. Но работа продолжилась, поэтому я думаю, что ничего уникального в этом нет", - сказал Кабанов.
Он добавил, что поскольку большая часть членов совета осталась на своих местах, работа продолжится, а отдельные особенности станут ясны в процессе.
"Посмотрим, как мы будем работать. Я думаю, что так же и будем работать, потому что основная масса совета осталась. Председатель совета - это просто боевая единица. Конечно, своя специфика есть у каждого начальника, но у нас все-таки такая структура, что председатель совета не особо начальник. Все зависит от состава совета, это сам Михаил Александрович (Федотов - ред.) сказал", - пояснил Кабанов.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Вчера, 18:01РИА Новости
Москалькова пожелала успехов Валерию Фадееву на посту главы СПЧ
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СПЧВалерий ФадеевМихаил ФедотовРоссияОбщество
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