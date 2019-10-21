В СПЧ прокомментировали уход Федотова

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ стал при Михаиле Федотове более авторитетной структурой, большая часть членов СПЧ остается на своих местах, и работа совета продолжится и после смены руководителя, считает член СПЧ, председатель постоянной комиссии по противодействию коррупции Кирилл Кабанов.

Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ указом президента РФ Владимира Путина, председателем совета назначен секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента. Из состава СПЧ исключены занимавший должность зампредседателя совета Евгений Бобров, адвокат Павел Чиков, Игорь Шаблинский и Екатерина Шульман. В состав СПЧ включен исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

"Президент волен совершенно спокойно принимать решения. Это его совет, его консультативный орган, и он принимает решения, кого-то ротирует. Михаил Александрович был дольше всех руководителем этой структуры. Были, конечно, как всегда, когда люди работают, какие-то шероховатости. Но я считаю, что эта структура (при Федотове – ред.) стала более авторитетной", - сказал Кабанов РИА Новости.

Он считает, что ситуация со сменой главы СПЧ не уникальна.

"Когда уходила Элла Александровна (Памфилова, возглавляла СПЧ в 2004-2010 годах - ред.), тоже были все в шоке. Даже члены совета, вы помните, уходили из совета. Но работа продолжилась, поэтому я думаю, что ничего уникального в этом нет", - сказал Кабанов.

Он добавил, что поскольку большая часть членов совета осталась на своих местах, работа продолжится, а отдельные особенности станут ясны в процессе.