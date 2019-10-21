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РИА Новости

Мужчина пострадал при прыжке с парашютом в Ленобласти, возбуждено дело

18:07 21.10.2019 (обновлено: 18:09 21.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПарашютист
Парашютист
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Мужчина пострадал при прыжке с парашютом в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
"В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг при предоставлении возможности осуществления прыжков с парашютом", - сказано в сообщении.
По данным следствия, члены парашютного клуба "Валькирия" допустили мужчину к самостоятельному прыжку с парашютом при отсутствии у него какого-либо опыта и знаний в этой области.
"В результате карабины вытяжных фалов парашюта не отстегнулись от троса в самолете, что привело к преждевременному неполному раскрытию купола парашюта. При этом парашютист оставался некоторое время в подвешенном за трос состоянии за пределами борта воздушного судна", - говорится в сообщении.
В результате мужчина получил травмы, но сумел самостоятельно открыть запасной парашют и совершить посадку на аэродроме посёлке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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