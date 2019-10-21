Мужчина пострадал при прыжке с парашютом в Ленобласти, возбуждено дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Мужчина пострадал при прыжке с парашютом в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

"В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг при предоставлении возможности осуществления прыжков с парашютом", - сказано в сообщении.

По данным следствия, члены парашютного клуба "Валькирия" допустили мужчину к самостоятельному прыжку с парашютом при отсутствии у него какого-либо опыта и знаний в этой области.

"В результате карабины вытяжных фалов парашюта не отстегнулись от троса в самолете, что привело к преждевременному неполному раскрытию купола парашюта. При этом парашютист оставался некоторое время в подвешенном за трос состоянии за пределами борта воздушного судна", - говорится в сообщении.

В результате мужчина получил травмы, но сумел самостоятельно открыть запасной парашют и совершить посадку на аэродроме посёлке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области.