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РИА Новости

В Госдуме считают, что Фадеев сделает работу СПЧ более динамичной

18:04 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов приветствовал назначение Валерия Фадеева на пост главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), выразив надежду, что в новой должности он продолжит следовать своей активной позиции и сделает работу совета более динамичной.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении секретаря ОП РФ Валерия Фадеева председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека, он также станет советником президента. Кроме того, президент включил в состав совета журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.
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"При Валерии Фадееве очень укрепилась линия сотрудничества Общественной палаты с Государственной Думой. Практически по всем законопроектам были выстроены эффективные каналы взаимодействия. Также на площадке палаты постоянно шли дискуссии, гораздо чаще, даже чем в Государственной Думе по разным вопросам, которые были очень открытыми. Я думаю, что его активная позиция, особенно с учётом его экономического бэкграунда, сделает работу СПЧ более динамичной", - заявил Гаврилов РИА Новости.
Также депутат отметил включение в состав совета Вышинского, подчеркнув, что он своей жизнью продемонстрировал, что "защита прав на распространение информации, защита слова - это великое завоевание, ради которого можно жертвовать и личной свободой".
"Я думаю, что медиасообщество поддержит это назначение так же, как и назначение Валерия Фадеева, который продемонстрировал высокие способности (не только) как аналитика, прекрасного журналиста, исследователя в сфере экономики, но и как организатора", - добавил он.
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СПЧВалерий ФадеевГосдума РФСергей ГавриловРоссияОбщество
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