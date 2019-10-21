Москалькова пожелала успехов Валерию Фадееву на посту главы СПЧ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, назначенного главой СПЧ, а также выразила благодарность бывшему председателю совета Михаилу Федотову.

Омбудсмен также поздравила с включением исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского в состав совета, подчеркнув, что он человек, который своим примером показал, как важно не терять веру в справедливость.