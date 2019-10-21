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РИА Новости

Москалькова пожелала успехов Валерию Фадееву на посту главы СПЧ

18:01 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, назначенного главой СПЧ, а также выразила благодарность бывшему председателю совета Михаилу Федотову.
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Хотелось бы поблагодарить Михаила Александровича Федотова, который дольше всех работал на этом посту, за эффективное взаимодействие, поддержку и сотрудничество на протяжении всего этого времени. Валерию Александровичу Фадееву, обладающему большим опытом работы с общественными организациями, я желаю успехов на этом ответственном посту", - написала Москалькова в своем Instagram-аккаунте.
Омбудсмен также поздравила с включением исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского в состав совета, подчеркнув, что он человек, который своим примером показал, как важно не терять веру в справедливость.
Отдельно Москалькова отметила положительную перспективу включения в состав СПЧ уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Это, подчеркнула омбудсмен, будет способствовать эффективной работе совета.
"Такая синергия государственных правозащитников и представителей общественных организаций очень важна для оптимизации правозащитной деятельности", - заключила она.
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