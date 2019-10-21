Москалькова пожелала успехов Валерию Фадееву на посту главы СПЧ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, назначенного главой СПЧ, а также выразила благодарность бывшему председателю совета Михаилу Федотову.
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Хотелось бы поблагодарить Михаила Александровича Федотова, который дольше всех работал на этом посту, за эффективное взаимодействие, поддержку и сотрудничество на протяжении всего этого времени. Валерию Александровичу Фадееву, обладающему большим опытом работы с общественными организациями, я желаю успехов на этом ответственном посту", - написала Москалькова в своем Instagram-аккаунте.
Омбудсмен также поздравила с включением исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского в состав совета, подчеркнув, что он человек, который своим примером показал, как важно не терять веру в справедливость.
Отдельно Москалькова отметила положительную перспективу включения в состав СПЧ уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Это, подчеркнула омбудсмен, будет способствовать эффективной работе совета.
"Такая синергия государственных правозащитников и представителей общественных организаций очень важна для оптимизации правозащитной деятельности", - заключила она.
Вчера, 18:00РИА НовостиБиография Валерия Фадеева