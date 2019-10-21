На Украине при крушении вертолета погиб бывший министр

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил гибель бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового в авиакатастрофе.
Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Полтавской области разбился вертолет, один человек погиб. По информации издания "Цензор.Нет", погибший — пилот вертолета, бывший министр аграрной политики Кутовой.
"Погиб в авиакатастрофе Тарас Кутовой, он был один. Пока не известны причины, нет информации о столкновении с неизвестными предметами", — сообщил Геращенко агентству УНН.
Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.
Кутовой в конце мая 2017 года подал в отставку. Он объяснил это желанием вернуться в бизнес и сообщил, что никаких конфликтов, которые могли стать причиной такого решения, нет. Кутовой работал министром аграрной политики в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го. В ноябре 2018 года Верховная рада Украины поддержала отставку Кутового.
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