Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
"Авиагруппа в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику. Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР", - говорится в релизе.
По заявлению Минобороны, этот визит призван "способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран". Между странами сложились "всесторонние дружественные отношения", сотрудничество идет "в духе стратегического партнерства и взаимопонимания".