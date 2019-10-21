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РИА Новости

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

17:59 21.10.2019 (обновлено: 21:40 21.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Скрынников / Перейти в фотобанкСверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
© РИА Новости / Сергей Скрынников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.
"Авиагруппа в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику. Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР", - говорится в релизе.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
3 декабря 2015, 12:24РИА Новости
Самый мощный в истории военной авиации самолет. Характеристики Ту-160В середине ноября в операции боевой авиации России в Сирии была задействована также российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
По заявлению Минобороны, этот визит призван "способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран". Между странами сложились "всесторонние дружественные отношения", сотрудничество идет "в духе стратегического партнерства и взаимопонимания".
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Воздушно-космические силы РоссииАн-124Ил-62Ту-160РоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ваши в шумерии готовятся к безгазу! А наши так изолированы, что готовятся к приезду 43 африканских глав государств и правительств в Сочи!)
21 октября, 20:15
NlNavalnu laif
1611002
Опять США в командировку отправили наших .
21 октября, 19:44
Губернатор о.Борнео
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