В Москве ограбили режиссера Рустама Хамдамова, сообщили СМИ

По словам режиссера, шкатулка с драгоценностями пропала после визита его знакомого по имени Роман. Среди пропавших предметов оказались золотое кольцо с рубинами, золотая брошь с камнями и часы.

Рустам Хамдамов принимал участие в создании картин "Вокальные параллели", "Щелкунчик и Крысиный король" и "Мешок без дна". Кроме того, он является автором короткометражного фильма "Бриллианты. Воровство" , который был показан на Венецианском кинофестивале в сентябре 2010 года.