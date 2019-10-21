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РИА Новости

В Москве ограбили режиссера Рустама Хамдамова, сообщили СМИ

17:53 21.10.2019 (обновлено: 17:58 21.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий ЛевитинРежиссер Рустам Хамдамов
Режиссер Рустам Хамдамов
© РИА Новости / Валерий Левитин
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Режиссер Рустам Хамдамов подал в полицию заявление о краже украшений на сумму около 300 тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах,
По словам режиссера, шкатулка с драгоценностями пропала после визита его знакомого по имени Роман. Среди пропавших предметов оказались золотое кольцо с рубинами, золотая брошь с камнями и часы.
Рустам Хамдамов принимал участие в создании картин "Вокальные параллели", "Щелкунчик и Крысиный король" и "Мешок без дна". Кроме того, он является автором короткометражного фильма "Бриллианты. Воровство" , который был показан на Венецианском кинофестивале в сентябре 2010 года.
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Рустам ХамдамовМоскваПроисшествия
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