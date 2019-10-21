Суд 19 ноября рассмотрит иск прокурора Москвы к организаторам протеста

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы 19 ноября проведёт первое заседание по иску прокурора к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре столицы на 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. В понедельник по иску была проведена беседа.

"По иску назначено первое заседание по существу на 19 ноября, в 14.00", - сказала собеседница агентства. В исковых требованиях прокурор Москвы просит взыскать с ответчиков солидарно 2 миллиона 557 тысяч рублей.

Как пояснила собеседница агентства, в исках речь идет о том, что Росгвардия задействовала дополнительные средства на обеспечение порядка во время несогласованных массовых мероприятий.

До этого суды из-за акции 27 июля взыскали с целого ряда организаторов несогласованных митингов 3,4 миллиона рублей по иску ГУП "Автомобильные дороги", 241 тысячу в пользу ресторана "Армения", а также более 1,2 миллиона рублей компенсации "Мосгортрансу" и 54 тысячи - столичному метро.