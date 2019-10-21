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РИА Новости

Суд 19 ноября рассмотрит иск прокурора Москвы к организаторам протеста

17:36 21.10.2019 (обновлено: 17:43 21.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в Москве
Несанкционированная акция в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы 19 ноября проведёт первое заседание по иску прокурора к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре столицы на 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. В понедельник по иску была проведена беседа.
"По иску назначено первое заседание по существу на 19 ноября, в 14.00", - сказала собеседница агентства. В исковых требованиях прокурор Москвы просит взыскать с ответчиков солидарно 2 миллиона 557 тысяч рублей.
Как пояснила собеседница агентства, в исках речь идет о том, что Росгвардия задействовала дополнительные средства на обеспечение порядка во время несогласованных массовых мероприятий.
До этого суды из-за акции 27 июля взыскали с целого ряда организаторов несогласованных митингов 3,4 миллиона рублей по иску ГУП "Автомобильные дороги", 241 тысячу в пользу ресторана "Армения", а также более 1,2 миллиона рублей компенсации "Мосгортрансу" и 54 тысячи - столичному метро.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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